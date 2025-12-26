Крупная строительная компания заменила Долину на коропоративе

Крупная строительная компания заменила на своем корпоративе народную артистку России Ларису Долину на немецкую группу Arabesque. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, неназванная фирма благодаря такому решению сэкономила около двух миллионов рублей.

Как пишет канал, Долину решили заменить на фоне скандала с квартирой. Группа Arabesque выступает с середины 70-х годов и получила большую известность в СССР. Одна из самых известных песен — Midnight Dancer.

Немецкие певицы попросили гонорар в 17 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей), а также оплату перелета бизнес-классом и гостиницу, Также группа согласовала, как уточняется, еще несколько выступлений перед Новым годом. Arabesque вернется в Россию 28 декабря, а солистка Микаэла Роуз мечтает посетить Большой театр и Третьяковскую галерею, следует из публикации.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.