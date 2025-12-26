Размер шрифта
Зеленский планирует обсудить с Трампом Донбасс и ЗАЭС

Зеленский: с Трампом будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом планирует обсудить вопросы Донбасса и ЗАЭС. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается чувствительных вопросов — мы будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию», — сказал политик.

26 декабря Зеленский заявил, что встреча с лидером США нужна для согласования оставшихся 10% пунктов проекта мирного плана по урегулированию конфликта.

До этого глава украинского государства сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее постпред США при НАТО сообщил «хорошую новость» по урегулированию на Украине.

