Девочка проглотила батарейку из рождественского подарка и оказалась в больнице

В США девочка проглотила батарейку из рождественского подарка и оказалась в больнице, пишет New York Post.

Мама из Колорадо Джесс Сандовал поделилась страшным предупреждением для родителей после того, как её четырёхлетняя дочь Элана проглотила кнопочную батарейку, спрятанную в рождественском подарке.

По словам Джесс Сандовал, ее дочь Элана получила светящийся браслет на рождественском световом шоу, а позже, находясь дома, начала задыхаться во время просмотра фильма. Сначала американка подумала, что Элана поперхнулась едой, но та сообщила, что проглотила маленькую батарейку.

Сандовал срочно отвезла ребенка в Детскую больницу Колорадо. Как объясняют врачи, кнопочные батарейки при контакте со слюной вызывают химическую реакцию, способную обжечь внутренние органы. На следующий день Элане сделали операцию: батарейка прожгла отверстие в пищеводе.

После операции девочку поместили в отделение интенсивной терапии. Пациентка временно питается через зонд, а медики дают осторожные прогнозы по поводу ее состояния.

«Даже после удаления батарейки может сохраняться воспаление и ожог. Возможны кровотечения из крупных сосудов в течение 20–30 дней», — отметил доктор Эдвин де Зоетен.

