Звезду «Короля Льва» зарезал бойфренд

Арестован мужчина, зарезавший 26-летнюю актрису Имани Смит
GoFundMe

Зарезана американская актриса, звезда бродвейского мюзикла «Король Лев» Имани Смит. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на прокуратуру округа Мидлсекс, штат Нью-Джерси.

21 декабря после вызова экстренных служб полиция обнаружила актрису с ножевыми ранениями. Ее доставили в больницу, где была констатирована смерть 26-летней Смит.

По подозрению в убийстве был арестован 35-летний Джордан Д. Джексон-Смолл, которого близкие девушки называют ее бойфрендом.

«Смит и Джексон-Смолл знали друг друга до инцидента, таким образом, это не был случайный акт насилия», — прокомментировали эту информацию в полиции.

Джексон-Смоллу предъявили обвинение в убийстве первой степени, создании угрозы благополучию ребенка, незаконном хранении оружия.

Имани Смит играла Налу в мюзикле «Король Лев» на Бродвее в 2011-2012 годах.

У Смит остались 3-летний сын, родители Моник Рэнс-Хелпер и Роуни Хелпер, ее тетя и двое младших братьев и сестер.

Ранее американский актер Пэт Финн, известный зрителям по роли парня Моники в сериале «Друзья», умер в возрасте 60 лет.

Ранее актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно 2», скончался в возрасте 46 лет.

