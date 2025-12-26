Зеленский сделал заявление о проведении президентских выборов на Украине

Законодательные инициативы для проведения президентских выборов на Украине и референдума во время войны наработаны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что к проведению выборов на Украине призывает президент США Дональд Трамп, а для этого необходимо обеспечить безопасность на территории страны.

Зеленский считает, что проведение референдума должно быть включено в мирный план. Однако он не уточнил, какой вопрос может быть вынесен на референдум.

9 декабря Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

При этом президент Украины не раз отмечал, что украинское законодательство не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады.

Ранее Медведчук назвал очередным бредом Зеленского референдум на Украине.