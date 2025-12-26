Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский сделал заявление о проведении президентских выборов на Украине

Зеленский: законодательные инициативы по выборам уже наработаны
Владимир Зеленский
Thomas Peter/Reuters

Законодательные инициативы для проведения президентских выборов на Украине и референдума во время войны наработаны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что к проведению выборов на Украине призывает президент США Дональд Трамп, а для этого необходимо обеспечить безопасность на территории страны.

Зеленский считает, что проведение референдума должно быть включено в мирный план. Однако он не уточнил, какой вопрос может быть вынесен на референдум.

9 декабря Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

При этом президент Украины не раз отмечал, что украинское законодательство не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады.

Ранее Медведчук назвал очередным бредом Зеленского референдум на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510427_rnd_4",
    "video_id": "record::021b838d-d148-44b9-ad11-f16b966e43e9"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+