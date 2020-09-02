Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Около 10 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», получат вместо нее плацебо. Об этом сообщает ТАСС.
«10 тысяч человек получат плацебо и 30 тысяч получат вакцину — 75% на 25%», — рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
По его словам, это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата.
Больше информации о вакцине можно узнать на официальном сайте вакцины.
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