В Белоруссии задержаны 128 человек в ходе протестов 1 сентября

__is_photorep_included13225088: 1

На акциях протеста в Белоруссии 1 сентября были задержаны 128 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

«Численность участников протестных акций составила по стране около 2,3 тыс. человек, задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 128 граждан», — сказала она.

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщал о почти 80 задержанных 1 сентября на митинге в Минске. Отмечалось, что список задержанных будет дополняться.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под окнами КГБ: в Минске студенты прорвали оцепление милиции

— Задержанных на протестах белорусских журналистов будут судить

— На акциях протеста в Минске 1 сентября задержали почти 80 человек