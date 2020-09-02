Дело Навального в Германии не относят к «особым случаям»

Дело находящегося на лечении Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают «особым случаем». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что не раскрывают, было ли проведено расследование в отношении определенного лица, за исключением особых отдельных случаев.

В связи с этим прокуратура не готова «предоставить никакой информации» по делу. В сообщении говорится, что во внимание берутся как информационные запросы прессы, так и возможные угрозы процессу расследования и личные права лиц.

Ранее Генеральная прокуратура России запросила у Министерства юстиции Германии результаты анализов Навального.

20 августа самолет, в котором летел блогер, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

НОВОСТИ ПОТЕМЕ:

— Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

— Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике