Синоптики прогнозируют теплый сентябрь в России

Температура воздуха в сентябре 2020 года будет выше нормы по всей России, передает РИА «Новости».

Температура на всей территории страны будет выше нормы на 1-2°С, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Только в юго-западной Сибири температура будет около нормы, уточнил синоптик.

При этом осадки почти по всей России выпадут в близком к норме количестве. Дефицит осадков будет только на юге Урала и в Западной Сибири.

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