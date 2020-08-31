Синоптики прогнозируют теплый сентябрь в России
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Температура воздуха в сентябре 2020 года будет выше нормы по всей России, передает РИА «Новости».
Температура на всей территории страны будет выше нормы на 1-2°С, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Только в юго-западной Сибири температура будет около нормы, уточнил синоптик.
При этом осадки почти по всей России выпадут в близком к норме количестве. Дефицит осадков будет только на юге Урала и в Западной Сибири.
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