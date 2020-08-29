В ходе конфликта между соседями в Кузбассе погиб один человек

38-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения и 14-летний подросток получил ранение в городе Топки Кемеровской области в результате конфликта с соседом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, 28 августа 72-летний местный житель, спрятав охотничье ружье под одеждой, пришел к дому соседей, где он начал ругаться с хозяйкой, после чего он ударил ее.

Женщина закричала и попросила сына позвать отца. Мужчина выбежал из дома, в это время сосед несколько раз выстрелил из ружья в их сторону.

38-летний мужчина умер на месте, подросток с огнестрельным ранением был госпитализирован.

Злоумышленника задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Избивали инвалида»: вдова пыталась задавить боксера за убийство

— Полиция задержала обстрелявших машину в Северной Осетии

— В Подмосковье мужчина выстрелил в годовалого ребенка в ходе ссоры с его матерью