Общество

В США разбился частный самолет, на борту которого находились восемь человек

CNN: в аэропорту в штате Мэн при взлете разбился частный самолет
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

На северо-востоке США при взлете разбился частный самолет. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), катастрофа произошла в аэропорту города Бангора в штате Мэн. Бизнес-джет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение при взлете при неблагоприятных погодных условиях. На борту воздушного судна находились восемь человек. Их судьба пока неизвестна.

В настоящее время аэропорт Бангора закрыт.

25 января сообщалось, что Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за снежной бури.

До этого Соединенные Штаты накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов уже произошли блэкауты, в 22 штатах введен режим чрезвычайной ситуации, отменено более 10 тыс. рейсов. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Ранее московские аэропорты рассказали о подготовке к сильным морозам. 

