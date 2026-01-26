Размер шрифта
Ветврачи рассказали, какие собаки чаще болеют раком костей

В СПбГУВМ установили, что рак костей чаще бывает у крупных пород собак
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины установили, что остеосаркома (рак костей) выявляется чаще у крупных пород собак: немецких овчарок, ротвейлеров, бульмастифов и шарпеев. Об этом «Газете.Ru» сообщили в СПбГУВМ.

У собак есть определенные породные тенденции для целого ряда заболеваний. Так, коллапс трахеи — состояние, при котором дыхательные пути буквально спадаются, — оказался типичным для мелких пород собак (например, йоркширских терьеров), в том числе брахицефалов (мопсов, французских бульдогов и т.д.). Это связано с анатомическими особенностями строения их дыхательной системы.

Ученые проанализировали более 145 случаев амбулаторных обращений с сентября 2024 по март 2025 года и подтвердили породные предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

«Породная предрасположенность описывает склонность к болезням, основанную на генетических, морфологических и физиологических особенностях. Длительная селекция пород усилила некоторые признаки и повысила риск наследственных заболеваний», – объяснил «Газете.Ru» доцент Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук Роман Катаргин.

Онкологические заболевания также имеют породную специфику. Мастоцитома (злокачественная опухоль кожи) преимущественно фиксируется у собак бульдогоподобной группы, включая бульдогов, бультерьеров и ши-тцу. Остеосаркома выявляется у немецких овчарок, ротвейлеров, бульмастифов и шарпеев.

Учет породной предрасположенности критически важен для ранней диагностики патологий, персонализации профилактических стратегий и разработки эффективных подходов к лечению. Владельцам породистых собак рекомендуется проводить ежегодную диспансеризацию с учетом типичных для их питомцев заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить суставы после 50 лет.
 
