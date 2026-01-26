Размер шрифта
В Италии внезапно умер известный бодибилдер

Известный итальянский бодибилдер Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет
Shutterstock

Известный итальянский бодибилдер Андреа Лорини, выступавший под псевдонимом Гигант, скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает британская газета The Daily Star.

Мать спортсмена обнаружила его без сознания в собственном доме в итальянской коммуне Кьяри и вызвала скорую помощь. Лорини умер в реанимации больницы вследствие инфекционного заболевания — некротизирующего фасциита. По словам родных бодибилдера, к болезни привело использование стероидов и допинга.

Андреа Лорини был инструктором в тренажерном зале и принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу на высшем уровне. В частности, в 2017 и 2019 годах он занял третье место на национальном чемпионате в весовой категории до 90 кг.

4 декабря стало известно, что в Бразилии мужчина умер, делая жим лежа в спортивном зале. Он не удержал штангу, которая упала ему на грудь.

24 июля стало известно о смерти культового рестлера Халка Хогана.

Ранее в Испании загадочно скончался известный блогер-бодибилдер. 

