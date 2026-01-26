В Иране порекомендовали военным США прощаться с семьями

Азизи: солдатам США нужно попрощаться с семьями в случае атаки на Иран

Солдаты США должны успеть попрощаться со своими семьями, если они, следуя указаниям американского президента Дональда Трампа, совершат новую атаку на Иран. С таким предостережением в социальной сети Х выступил председатель комитета национальной безопасности Исламской Республики Эбрахим Азизи.

«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то ее солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — заявил он.

23 января Трамп рассказал, что корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что лидер Соединенных Штатов по-прежнему настаивает на «решительных» вариантах силового воздействия на Иран.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

