Беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 25 января и прошедшей ночью отразили воздушную атаку в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в области была отражена воздушная атака и уничтожены украинские беспилотники в городе Каменске-Шахтинском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал чиновник.

Незадолго до этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани упали фрагменты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадал один человек.

Также там заявили, что на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты.

В ночь на 26 января в Славянском районе Краснодарского края были слышны взрывы и стрельба. Сообщалось об атаке дронов ВСУ на регион.

На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский временно ограничили полеты. В Росавиации отметили, что мера необходима из соображений безопасности.

