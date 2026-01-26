Размер шрифта
Выдача товарных кредитов в России сократилась вдвое

«Ведомости»: выдачи товарных кредитов упали в два раза
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

В России выдачи товарных кредитов упали в два раза по итогам 2025 года. Об этом пишет издание «Ведомости».

В материале говорится, что темпы товарного кредитования сокращаются второй год подряд. В 2024 году выдачи снизились на 29% по количеству и на 17% по сумме. В 2025 году ситуация ухудшилась, и выдачи рухнули вдвое, что связано с высокой ключевой ставкой Центрального банка (ЦБ РФ), которая в конце 2024 года достигла 21% и оставалась на этом уровне до середины 2025 года.

Хотя снижение ключевой ставки до 16% возобновило выдачу кредитов, их количество все еще ниже показателей 2024 года.

Кроме того, высокие ставки ограничили реализацию классических рассрочек, когда продавцы предлагают скидки на сумму процентов. Это приводит к тому, что граждане вынуждены делать паузу в потреблении и воздерживаться от покупок, уточняет газета.

Также эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что спад инвестиций в России продолжится в 2026 году из-за высоких ставок в экономике. В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН посчитали, что банковские кредиты для вложений в развитие доступны лишь примерно каждому седьмому предприятию.

Ранее россиянам рассказали, как накопить 1 млн рублей.

