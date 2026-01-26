Россиянам напомнили, какие льготы положены предпенсионерам

Статус предпенсионера, который в России официально приобретается за пять лет до наступления пенсионного возраста, открывает доступ к комплексу мер поддержки. Эти меры представляют собой не только социальные льготы, но и дополнительные денежные выплаты. О них «Газете.Ru» рассказал д. ю. н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Одной из наиболее значимых выгод является комплекс налоговых льгот. Предпенсионер имеет право на полное освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида на выбор — квартиры, дома, гаража или иного помещения, если только они не используются в предпринимательской деятельности. Для владельцев земельных участков действует вычет, уменьшающий налоговую базу на стоимость шести соток. На практике это означает, что, если участок не превышает указанную площадь, налог может не взиматься вовсе», — напомнил юрист.

В период трудовой деятельности работники предпенсионного возраста также имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

«Еще одним из преимуществ статуса предпенсионера является защита от необоснованных решений работодателя. Хотя расторжение трудового договора по инициативе работодателя остается возможным, работодатель обязан предоставлять обоснования, предусмотренные Трудовым кодексом, такие как, например, сокращение штата, систематическое неисполнение трудовых обязанностей, грубые дисциплинарные проступки и др. Увольнения по причинам, не предусмотренным законодательством, недопустимы по отношению к любому работнику, однако в случае с предпенсионером работодатель может не ограничиться административной ответственностью. Уголовный кодекс содержит соответствующий состав преступления — ст. 144.1 УК РФ», — рассказал Виноградов.

Если работа утрачена по объективным причинам, например, в случае полной ликвидации организации, истечения срока срочного трудового договора или увольнения по собственному желанию, предпенсионер имеет право на получение повышенного пособия по безработице.

«При этом срок выплаты пособия для предпенсионеров увеличен — срок выплат составляет 12 месяцев в течение полутора лет. А при длительном стаже не менее 25 и 20 лет (для мужчин и женщин соответственно) может достигать 24 месяцев в течение трех лет. В 2025 году максимальный размер пособия составил 15 044 рубля, а с 1 февраля 2026 года оно будет проиндексировано и достигнет 16 067 рублей. Дополнительным инструментом поддержки является право на бесплатное получение новой профессии или повышение квалификации по направлению службы занятости», — отметил профессор.

Если служба занятости при поиске подходящей работы для предпенсионера столкнулась с трудностями и при этом у него есть необходимый стаж и количество пенсионных баллов, она может предложить досрочный выход на пенсию — за два года до назначения по общему правилу.

«Для полного понимания и использования всего спектра возможностей рекомендуется инициировать проверку своего статуса и уточнять перечень доступных мер в отделениях Социального фонда России или на портале «Госуслуги», — резюмировал Виноградов.

Ранее россияне рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию.