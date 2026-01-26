Размер шрифта
На Кубани после падения обломков беспилотников загорелись предприятия

В Славянске-на-Кубани человек пострадал из-за атаки дронов на предприятия
На территории двух предприятий Славянска-на-Кубани упали фрагменты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По его информации, пострадавшего госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни.

Также в оперштабе заявили, что на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты.

Незадолго до этого там сообщили, что упавшие обломки украинских беспилотных летательных аппаратов повредили три дома в Славянске-на-Кубани. В результате во всех трех домах выбило окна. В одном из них также повреждена кровля. Пострадавших не было.

В ночь на 26 января в Славянском районе Краснодарского края были слышны взрывы и стрельба. Сообщалось об атаке дронов ВСУ на регион.

На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский временно ограничили полеты. В Росавиации отметили, что мера необходима из соображений безопасности.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

