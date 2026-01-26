В Австрии потребовали отставки главы МИД из-за новой помощи Украине

Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку главу МИД Австрии Беату Майнль-Райзингер. Причиной для этого стало выделение новой финансовой помощи Украине, сообщает газета Kurier со ссылкой на парламентариев.

«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа», — сказал Шнедлиц.

По его словам, Украина давно стала «бездонной пропастью», в которую некомпетентное и неэффективное правительство Австрии безрассудно вливает миллиарды евро.

Также политик подчеркнул, что Вена больше не должна направлять Киеву «ни одного евро».

10 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны Запада не имеет смысла и лишь усугубляет проблемы. По его словам, Киев запросил у союзников около $800 млрд на восстановление страны в течение ближайших 10 лет, но не посчитал дополнительные расходы на безопасность.

