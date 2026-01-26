Мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам, поругавшись с ее матерью

В США будут судить мужчину, скормившего девочку в 1988 году аллигаторам

В США возобновился судебный процесс над 76-летним Харрелом Брэдди из Флориды. В 1988 году он оставил пятилетнюю девочку на съедение аллигаторам, сообщает издание People.

Как говорится в материале, в ноябре 1988 года Брэдди поссорился со своей сожительницей и, усадив ее вместе с дочерью в машину, уехал в неизвестном направлении. По пути женщина попыталась сбежать, но Брэдди связал ее и запихнул в багажник. Позже он избил ее и оставил в поле, полагая, что она не выжила.

Девочку он отвез в так называемую Аллею Аллигаторов и оставил на съедение хищникам. Но женщина выжила и пустилась на поиски своего ребенка. Все, что осталось от девочки, нашли только через несколько дней в ареале обитания рептилий.

В 2007 году Брэдди был приговорен к высшей мере наказания, но спустя десять лет этот приговор был отменен из-за изменений в законодательстве штата. Теперь мужчине грозит новый суд и, возможно, первоначальный приговор вернут в силу, пишет издание.

Аллигаторы представляют часто опасность для жителей Флориды. Так, офтальмолог из этого штата чудом сумела спастись от напавшего на нее трехметрового аллигатора. Рептилия вцепилась в ее руку, пытаясь утащить под воду.

Ранее аллигатор чуть не откусил руку американцу, который играл около воды в мяч.