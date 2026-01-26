Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам, поругавшись с ее матерью

В США будут судить мужчину, скормившего девочку в 1988 году аллигаторам
Kyle Hussey

В США возобновился судебный процесс над 76-летним Харрелом Брэдди из Флориды. В 1988 году он оставил пятилетнюю девочку на съедение аллигаторам, сообщает издание People.

Как говорится в материале, в ноябре 1988 года Брэдди поссорился со своей сожительницей и, усадив ее вместе с дочерью в машину, уехал в неизвестном направлении. По пути женщина попыталась сбежать, но Брэдди связал ее и запихнул в багажник. Позже он избил ее и оставил в поле, полагая, что она не выжила.

Девочку он отвез в так называемую Аллею Аллигаторов и оставил на съедение хищникам. Но женщина выжила и пустилась на поиски своего ребенка. Все, что осталось от девочки, нашли только через несколько дней в ареале обитания рептилий.

В 2007 году Брэдди был приговорен к высшей мере наказания, но спустя десять лет этот приговор был отменен из-за изменений в законодательстве штата. Теперь мужчине грозит новый суд и, возможно, первоначальный приговор вернут в силу, пишет издание.

Аллигаторы представляют часто опасность для жителей Флориды. Так, офтальмолог из этого штата чудом сумела спастись от напавшего на нее трехметрового аллигатора. Рептилия вцепилась в ее руку, пытаясь утащить под воду.

Ранее аллигатор чуть не откусил руку американцу, который играл около воды в мяч.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706261_rnd_6",
    "video_id": "record::2a58c106-24c0-462d-8468-10b5df0c7751"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+