Россиянам рассказали, когда часть пенсии придется вернуть государству

Юрист Красовская заявила о риске переплаты пенсии, которую необходимо вернуть
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Возможность переплаты пенсии возникает, если пенсионер вовремя не уведомит Социальный фонд об изменении некоторых обстоятельств своей жизни. В этом случае деньги необходимо будет вернуть, заявила в беседе с агентством «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Речь идет, как правило, о повышении фиксированной выплаты. Например, пенсионерам, которых есть на иждивении дети получают доплату, но с рядом ограничений.

«При трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения, переходе на заочное доплата прекращается. И пенсионер обязан сразу сообщить об этих обстоятельствах. Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе, через суд», — предупредила юрист.

Также она рассказала, что жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей также получают надбавки, которые могут уменьшиться при переезде в другие регионы. Если о последнем вовремя не проинформировали Социальный фонд, образуется переплата, которую нужно будет возместить.

До этого сообщалось, что в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 64 года и 59 лет соответственно. Он напомнил, что, кроме достижения указанного выше возраста, у гражданина также должны быть сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты (не менее 30) и страховой стаж (не менее 15 лет).

Ранее россиянам назвали причины для уменьшения пенсионных выплат.

