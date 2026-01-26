Российский флаг вызвал удивление жителей Кейптауна

Жители южноафриканского Кейптауна удивились из-за флага России, который был вывешен над Крепостью Доброй Надежды, расположенной в городе. Об этом сообщает издание News24.

«Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды», — сказано в статье.

По данным издания, местные парламентарии заинтересовались происхождением российского флага на крепости. Кроме того, интерес был вызван тем, что до этого в январе в местных водах состоялись военно-морские учения «Воля к миру — 2026» в составе БРИКС+, в которых также приняли участие российские корабли. Однако оказалось, что флаг не имеет отношения к этим маневрам.

Как заявил управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан, чьи слова приводятся в публикации, кинокомпания некоторое время использовала сооружение для съемок фильма. В частности, речь идет о битве за Аламо, одной из самых значимых в Войне за независимость Техаса. По словам Гилфеллана, картина посвящена этой битве и нескольким другим, для которых были сняты сцены со старыми кораблями в гавани.

«Он не уверен, почему был поднят российский флаг, и предполагает, что речь идет просто о старом флаге, не имеющем исторического значения для самого фильма», — отмечается в статье.

Как уточнил Гилфеллан, флаг РФ провисел несколько часов, после чего на его место вернули флаг ЮАР.

