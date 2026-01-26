Центробанк РФ будет делиться данными с Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов предоставит своему заместителю генералу армии Виктору Горемыкину полномочия, согласно которым тот сможет направлять запросы в Центробанк РФ при проверках для противодействия коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа министра обороны.

«Приказываю наделить заместителя министра обороны РФ — начальника ГВПУ ВС РФ полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — сказано в документе.

Кроме того, проектом приказа признается утратившим силу приказ главы Минобороны от 26 ноября 2024 года. В предыдущей версии документа не были указаны Центральный каталог кредитных историй, Центробанка РФ, бюро кредитных историй, держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии.

2025 год запомнился рядом коррупционных дел, дошедших до суда. Среди осужденных — высокопоставленные чиновники, судьи и генералы, у которых изымали миллиардные суммы. Что происходит с коррупцией в России и что в Государственной думе готовят для казнокрадов в 2026 году, «Газета.Ru» узнала у первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрия Афонина.

Ранее Генпрокуратура РФ обнародовала данные о масштабах коррупции в России.