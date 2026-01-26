Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Центробанк РФ будет делиться данными с Минобороны России

Минобороны России будет получать от ЦБ данные при антикоррупционных проверках
Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов предоставит своему заместителю генералу армии Виктору Горемыкину полномочия, согласно которым тот сможет направлять запросы в Центробанк РФ при проверках для противодействия коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа министра обороны.

«Приказываю наделить заместителя министра обороны РФ — начальника ГВПУ ВС РФ полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — сказано в документе.

Кроме того, проектом приказа признается утратившим силу приказ главы Минобороны от 26 ноября 2024 года. В предыдущей версии документа не были указаны Центральный каталог кредитных историй, Центробанка РФ, бюро кредитных историй, держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии.

2025 год запомнился рядом коррупционных дел, дошедших до суда. Среди осужденных — высокопоставленные чиновники, судьи и генералы, у которых изымали миллиардные суммы. Что происходит с коррупцией в России и что в Государственной думе готовят для казнокрадов в 2026 году, «Газета.Ru» узнала у первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрия Афонина.

Ранее Генпрокуратура РФ обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706129_rnd_9",
    "video_id": "record::f185191e-1c99-4838-ba19-392f36c47db5"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+