Тревел-блогер рассказал, сколько зарабатывает полярник на мысе Челюскин

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин посетил мыс Челюскин, самую северную материковую точку Евразии, и рассказал о зарплате местного полярника. В своем блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен» Жирухин поделился историей метеоролога Александра, который показал ему свой расчетный лист с зарплатой в 68 тысяч рублей.

Он отметил, что зарабатывает столько же, сколько продавец в супермаркете, добавив: «Только у продавца по выходным кино и парк, а у меня — пурга, дизель и полярная ночь».

Александр также рассказал, что при работе на полторы ставки можно получать 80–100 тысяч рублей, но за такую нагрузку в условиях Крайнего Севера приходится платить высокую цену. Блогер был поражен тем, сколько местные жители тратят на продукты и интернет: перед вахтой они оставляют в магазинах 10–15 тысяч рублей.

«А теперь самое интересное — связь. Интернета там нет. Точнее, есть спутниковый, но оплачивают его сами сотрудники. 30–40 тысяч рублей за вахту», — отметил Жирухин, добавляя, что полярники скидываются всей станцией, чтобы иметь возможность написать родным.

Несмотря на сложные условия жизни и работы, Александр не собирается переезжать в мегаполис, так как считает, что там люди вынуждены играть роли и носить социальные маски.

«Здесь это не работает. В изоляции суть человека проявляется через неделю», — заключил он.

В январе были названы профессии с самыми высокими зарплатами в России. По данным аналитиков, в среднем работодатели предлагали бурильщикам в вакансиях 179 тысяч рублей в месяц. Эта профессия оказалась самой высокооплачиваемой в 2025 году. Уровень зарплаты при этом во многом зависел от опыта кандидатов и условий работы. Некоторые предложения также предусматривали работу вахтой.

Ранее россиянам спрогнозировали значимые изменения на рынке труда в 2026 году.