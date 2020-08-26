Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Висконсине

Полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих в городе Кенош (штат Висконсин) после ранения полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее губернатор Висконсина Тони Эверс ввел в штате режим чрезвычайной ситуации и объявил о задействовании дополнительных сил национальной гвардии после двух дней беспорядков.

Во вторник вечером, 25 августа, демонстранты собрались у здания суда Кеноша, правоохранители призвали людей уйти домой и объявили происходящее «незаконным собранием». Когда протестующие попытались снести ограждение у здания окружного суда, полиция применила слезоточивый газ.

В минувшие воскресенье, 23 августа, 29-летний житель американского Кеноша Джейкоб Блейк пострадал от рук полицейских. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов правоохранителей. Блейка госпитализировали, ее состояние оценивалось как тяжелое.

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