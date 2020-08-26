Онищенко предостерег о вспышках гриппа с началом учебного года
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что начало нового учебного года несет с собой риск вспышек гриппа. Об этом сообщает Ura.ru.
Это связано с тем, что у гриппа постоянно возникают новые штаммы — в этом году появились уже три. По словам Онищенко, они начнут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры.
Он отметил, что профильные ведомства должны обеспечить вакцинацию 70% населения. В первую очередь речь идет о школьниках и учителях, а также о врачах и представителях старшего поколения.
Зампред также добавил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, позволяет начать учебный год 1 сентября, поскольку дети довольно нейтрально переносят коронавирус.
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