Врач назвал главную причину рака легких у некурящих

У некурящих людей риск заболеть раком легких значительно повышается, если они регулярно вдыхают табачный дым, рассказал хирург Ренат Хайров на своей странице в Instagram.

По словам врача, пассивное курение повышает риски рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также рака крови, сердечнососудистых заболеваний и ряда других болезней. Кроме того, вдыхание сигаретного дыма у взрослых и детей способно приводить к бронхиальной астме, риниту, риносинуситу, пищевой аллергии и экземе, отмечает хирург.

При этом опасным является даже помещение, в котором курили некоторое время назад, так как содержащиеся в табачном дыме канцерогены оседают на окружающих поверхностях, рассказал Хайров.

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