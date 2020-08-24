В Кеноше после ранения афроамериканца разгромили здание суда
Группа протестующих разгромила здание суда в американском городе Кеноша (штат Висконсин) и подожгла машины после того, как полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщает Kenosha News.
Отмечается, что шериф ввел в городе комендантский час до 7.00.
По данным издания, расследование инцидента передано криминальному отделу департамента юстиции штата.
29-летний Блейк погиб в воскресенье, 23 августа. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов полицейских. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
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