В Кеноше после ранения афроамериканца разгромили здание суда

Группа протестующих разгромила здание суда в американском городе Кеноша (штат Висконсин) и подожгла машины после того, как полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщает Kenosha News.

Отмечается, что шериф ввел в городе комендантский час до 7.00.

По данным издания, расследование инцидента передано криминальному отделу департамента юстиции штата.

29-летний Блейк погиб в воскресенье, 23 августа. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов полицейских. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Портленде задержаны демонстранты по подозрению в поджоге офиса ассоциации полиции

— Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых