Общество

Блогер из Якутска прошла 100 тыс. шагов при минус 40°C

РЕН ТВ: девушка из Якутска прошла 100 тыс. шагов при минус 40°C
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Блогер из Якутска Анастасия Груздева рассказала, что прошла 100 тыс. шагов при - −40 °C. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Колени поскрипывали, но я не обращала внимания», — рассказала она.

Груздева призналась, что давно хотела поставить «галочку» рядом с этой идеей. По словам блогера, на нее произвели впечатление другие люди, которые уже проделывали такие маршруты в летнее время. При этом путь Анастасии занял 80 км, которые она прошла за 18 часов.

Девушка рассказала, что изначально разделила маршрут на равные части по 20 тыс. шагов, поскольку путь в несколько заходов казался ей наиболее оптимальным. Для поддержания энергии она ела суперфуды из пачек прямо на улице.

Блогер подчеркнула, что это первый опыт подобного вызова, потому что до этого она проходила максимум 40 километров.

«На этом моменте у меня уже очень сильно болела поясница, колени тоже там что-то поскрипывали», — поделилась девушка.

Груздева заявила, что не обращала внимания и просто шла вперед.

Ранее в Москве задержали блогера, который гулял по метро в костюме водолаза.

