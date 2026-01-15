Захарова отреагировала на слова Соловьева о внешней политике России

Высказывания телеведущего Владимира Соловьева касаемо внешней политики России являются «его частным мнением», которое «диванные аналитики» представили чуть ли не как официальную позицию Российской Федерации. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Во время брифинга Захаровой журналист сослался на слова Соловьева о «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений в сравнении с Арменией и Средней Азией. Участник брифинга задал вопрос, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции России.

«Речь идет о мнении журналиста. Мнение было высказано на частном канале. Я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то. Это уже не ко мне», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что эти фразы в провокационном виде преподнесли «диванные аналитики» чуть ли не как официальную позицию Москвы, что, по ее словам, недопустимо.

