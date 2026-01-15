Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Захарова отреагировала на слова Соловьева о внешней политике России

Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России его личным мнением
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Высказывания телеведущего Владимира Соловьева касаемо внешней политики России являются «его частным мнением», которое «диванные аналитики» представили чуть ли не как официальную позицию Российской Федерации. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Во время брифинга Захаровой журналист сослался на слова Соловьева о «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений в сравнении с Арменией и Средней Азией. Участник брифинга задал вопрос, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции России.

«Речь идет о мнении журналиста. Мнение было высказано на частном канале. Я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то. Это уже не ко мне», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что эти фразы в провокационном виде преподнесли «диванные аналитики» чуть ли не как официальную позицию Москвы, что, по ее словам, недопустимо.

Ранее в МИД РФ отреагировали на планы по милитаризации Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27632737_rnd_2",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+