Выросло число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Минздрав Коми: число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 12

Число пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Республики Коми.

«В Коми в республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии», – цитирует агентство сообщение ведомства.

Взрыв светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре произошел 15 января. По информации республиканского МВД, во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра произошло возгорание крыши, которое позднее было локализовано.

В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадали курсанты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

