В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре

Минздрав: четверо пострадавших при инциденте в Сыктывкаре в тяжелом состоянии

Четверо из 12 пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости рассказали в Минздраве региона.

В ведомстве отметили, что в республиканской больнице в Коми в данный момент находятся семь пациентов из 12.

«В городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии», – уточнили в Минздраве.

Оказание медпомощи пострадавшим проинспектировала министр здравоохранения региона Ирина Кондратьева. По ее словам, к оказанию помощи привлекли главных внештатных медицинских специалистов республики. За пациентами круглосуточно наблюдают, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медцентрами.

Взрыв светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре произошел 15 января. По информации республиканского МВД, во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра произошло возгорание крыши, которое позднее было локализовано.

В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадали курсанты.

В следственном управлении СК России по Республике Коми сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

