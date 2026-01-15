Размер шрифта
Нидерланды направляют одного военного в Гренландию

Нидерланды отправят одного офицера морского флота для участия в разведывательной миссии в Гренландии. Об этом сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в соцсети X.

«Нидерланды совместно с другими союзниками по НАТО проведут разведку в Гренландии в рамках подготовки к военным учениям в Арктическом регионе. Разведку возглавляет Дания. Министерство обороны Нидерландов направляет офицера королевского военно-морского флота», — сказано в публикации.

Гренландия является частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января глава Белого дома заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании сообщили об обязанности военных открыть ответный огонь в случае нападения американских войск. Однако в ведомстве не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее эксперт назвал варианты развития событий вокруг Гренландии.

