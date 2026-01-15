Размер шрифта
Во Франции объяснили покраснение глаза у Макрона

Елисейский дворец: у Макрона кровоточил кровеносный сосуд
Philippe Magoni/Reuters

Глаз президента Франции Эммануэля Макрона на выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр покраснел из-за лопнувшего сосуда. Об этом в Елисейском дворце сообщили газете Le Parisien.

«Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — сообщил Елисейский дворец заключение врача.

Издание пишет, что перед началом встречи с военными Макрон попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного».

«Просто воспринимайте это как отсылку к глазу тигра. Для тех, кто понял отсылку, это знак решимости», — отметил он.

При этом в Сети после появления Макрона на публике с красным глазом пошутили, что президент Франции поссорился с женой и стал жертвой домашнего насилия.

В выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр Макрон заявил, что Франция должна «внушать страх» и быть сильной «в жестоком мире», чтобы остаться «свободной страной». Также он заявил о необходимости создать аналог «Орешника» и подчеркнул, что новая европейская система ПВО более эффективна, чем американский Patriot.

Ранее в США сообщили об ультиматуме Лаврова Макрону.

