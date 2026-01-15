Дочь сенатора Керимова подала иск к Швейцарии

Дочь российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Гульнара инициировала инвестиционный арбитраж против Швейцарии. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Global Arbitration Review (GAR).

Размер требований оценивается в сотни миллионов долларов США, отмечают журналисты.

Керимова через швейцарские компании инвестировала в объекты недвижимости во Франции, после этого реструктурировала активы в другую швейцарскую компанию, которая полностью принадлежит ей. Поданный иск касается действий, предпринятых швейцарскими властями в отношении ее инвестиций в рамках санкционного режима.

Отец и брат Гульнары Керимовой попали под санкции в 2022 году, но сама она не находится под ограничениями Швейцарии или ЕС.

В январе прошлого года агентство Bloomberg писало, что миллиардер Сулейман Керимов за год до попадания под западные санкции владел долей в американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска через трастовый фонд Heritage Trust в штате Делавэр. Ее он получил в 2017 году, отмечалось в публикации.

В июне 2022 года, американское казначейство заблокировало траст на $1 млрд, который, по его информации, был создан в 2017 году для активов Керимова в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, когда сенат США проголосует за усиление санкций против России.