Общество

Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта

Терехов: в Харькове разрушен объект критической энергетической инфраструктуры
Крупный объект критической энергетической инфраструктуры был разрушен в Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

»(Разрушен – ред.) крупный объект критической энергетической инфраструктуры», — написал он.

Терехов отметил, что на месте инцидента работают аварийные службы и профильные специалисты. Подробную информацию мэр не раскрыл.

Днем 15 января глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харькове произошли взрывы.

В этот же день в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также командным пунктам. Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

Ранее пленный ВСУ заявил о желании ударить авиабомбой по украинскому военкомату.

