Посол США понадеялся на соглашение по Гренландии

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен будет налажено «продуктивное взаимодействие», и в итоге США с Гренландией, вероятно, «достигнут какого-либо взаимовыгодного соглашения». Об этом заявил в интервью Bloomberg посол США в Бельгии Билл Уайт.

«Считаю, что между президентом Трампом и премьер-министром Дании будет налажено продуктивное взаимодействие, которое приведет к повышению безопасности Гренландии. А это уже обеспечит безопасность НАТО, Европы и США», — отметил Уайт, также подчеркнув приверженность Трампа НАТО.

Кроме того, Уайт отметил, что «стратегическое военное значение» Гренландии нельзя недооценивать и сказал, что некоторые проблемы нацбезопасности США «слишком деликатны», чтобы публично их обсуждать.

Также он предположил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может извлечь выгоду из конфликта с США, так как «перепалка» с Трампом позволит ей выиграть выборы в 2026 году.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах аннексировать Гренландию, чтобы обеспечить безопасность Америки. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен рассказал о нежелании жителей острова переходить к США, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что захват США Гренландии развалит НАТО.

14 января 2026 года состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, однако она не изменила позицию американских властей. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что страны НАТО проведут совместные учения в Гренландии по просьбе Дании. В тот же день стало известно о прибытии первых европейских военных в Гренландию.

Ранее Орбан высказался о решении конфликта США и Гренландии.