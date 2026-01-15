Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Политика

Орбан высказался о решении конфликта США и Гренландии

Орбан согласился с необходимостью дипломатического решения по Гренландии
Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X согласился со словами президента Польши Кароля Навроцкого о том, что обсуждение вопроса Гренландии должно оставаться между премьер-министром Дании и президентом США Дональдом Трампом.

«Отлично сказано. Правильное замечание», — написал Орбан.

В интервью BBC Radio 4 Навроцкий отметил, что вопрос Гренландии будет решен в рамках НАТО путем диалога между Данией и США. Также в интервью Навроцкий назвал Трампа единственным, кто может решить «проблему» с Россией.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о том, что США намерены захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, и пообещал, что США «так или иначе» получат контроль над островом.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважением» и напомнил президенту США, что Гренландия не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что агрессия США против Гренландии станет концом для НАТО.

14 января 2026 года прошла встреча представителей США, Гренландии и Дании, в результате которой позиция американцев не поменялась. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о совместных учениях НАТО в Гренландии, которые состоятся по просьбе Дании.

Ранее в Германии объяснили отправку войск в Гренландию российско-китайской угрозой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27632779_rnd_3",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+