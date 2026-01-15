Орбан высказался о решении конфликта США и Гренландии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X согласился со словами президента Польши Кароля Навроцкого о том, что обсуждение вопроса Гренландии должно оставаться между премьер-министром Дании и президентом США Дональдом Трампом.

«Отлично сказано. Правильное замечание», — написал Орбан.

В интервью BBC Radio 4 Навроцкий отметил, что вопрос Гренландии будет решен в рамках НАТО путем диалога между Данией и США. Также в интервью Навроцкий назвал Трампа единственным, кто может решить «проблему» с Россией.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о том, что США намерены захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, и пообещал, что США «так или иначе» получат контроль над островом.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважением» и напомнил президенту США, что Гренландия не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что агрессия США против Гренландии станет концом для НАТО.

14 января 2026 года прошла встреча представителей США, Гренландии и Дании, в результате которой позиция американцев не поменялась. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о совместных учениях НАТО в Гренландии, которые состоятся по просьбе Дании.

Ранее в Германии объяснили отправку войск в Гренландию российско-китайской угрозой.