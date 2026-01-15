Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута

Зеленский обвинил киевские власти в неготовности к блэкауту
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале снова обвинил киевские власти в неготовности города к энергетическому кризису.

Он назвал ситуацию в Киеве «особенно сложной».

«Власти города упустили время. Теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия», — написал Зеленский.

Это заявление стало продолжением заочной перепалки Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко в связи с блэкаутом в столице Украины.

До этого Зеленский в своем регулярном видеообращении заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере на фоне ударов Вооруженных сил РФ. Также он подчеркнул, что «не видит интенсивности в этом вопросы» и привел в пример власти Харькова.

Кличко задался вопросом, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит», а также заявил, что такие высказывания обесценивают труд специалистов. Также он отметил, что «говорит честно» и «предупреждает людей о сверхсложной ситуации» и заявил, что ему «безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы».

Ранее в США заявили о политической нестабильности на Украине из-за ссоры Зеленского и Кличко.
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+