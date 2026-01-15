Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале снова обвинил киевские власти в неготовности города к энергетическому кризису.

Он назвал ситуацию в Киеве «особенно сложной».

«Власти города упустили время. Теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия», — написал Зеленский.

Это заявление стало продолжением заочной перепалки Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко в связи с блэкаутом в столице Украины.

До этого Зеленский в своем регулярном видеообращении заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере на фоне ударов Вооруженных сил РФ. Также он подчеркнул, что «не видит интенсивности в этом вопросы» и привел в пример власти Харькова.

Кличко задался вопросом, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит», а также заявил, что такие высказывания обесценивают труд специалистов. Также он отметил, что «говорит честно» и «предупреждает людей о сверхсложной ситуации» и заявил, что ему «безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы».

Ранее в США заявили о политической нестабильности на Украине из-за ссоры Зеленского и Кличко.