В Чебоксарах в ДТП с двумя машинами пострадала девятилетняя школьница

В Чебоксарах девятилетняя девочка получила травмы в ДТП с двумя легковушками

В Чебоксарах произошла авария с участием двух легковых машин, в одной из которой находилась девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по городу Чебоксары.

Авария произошла около 17.30 на проспекте Тракторостроителей.

По предварительным данным, «Лада Гранта» под управлением 55-летнего водителя, поворачивая налево, столкнулась с ВАЗ-2110, в котором находилась девятилетняя пассажирка. В результате ДТП девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Как уточнили в МВД, водитель «Гранты» прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения, результат которого оказался положительным.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

