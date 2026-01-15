Размер шрифта
В Чебоксарах в ДТП с двумя машинами пострадала девятилетняя школьница

В Чебоксарах девятилетняя девочка получила травмы в ДТП с двумя легковушками 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27632959_rnd_2",
    "video_id": "record::5a6faf5a-9ea9-47e7-8979-d409ddc5e914"
}

В Чебоксарах произошла авария с участием двух легковых машин, в одной из которой находилась девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по городу Чебоксары.

Авария произошла около 17.30 на проспекте Тракторостроителей.

По предварительным данным, «Лада Гранта» под управлением 55-летнего водителя, поворачивая налево, столкнулась с ВАЗ-2110, в котором находилась девятилетняя пассажирка. В результате ДТП девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Как уточнили в МВД, водитель «Гранты» прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения, результат которого оказался положительным.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

До этого на трассе Северодвинск-Архангельск в ДТП попал автобус с детьми.

Ранее автомобили с людьми разлетелись в момент удара в Магнитогорске Челябинской области.
 
