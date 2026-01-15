Дмитриев ответил на заявление Мерца об отношениях с Россией

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X заявил, что мир нуждается в деэскалации.

Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление российско-германских отношений. Он подчеркнул, что ФРГ с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией.

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», — написал Дмитриев.

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин заявлял, что готов к контактам с канцлером Германии.

В конце декабря представитель правительства Германии Штеффен Майер заявил, что не располагает сведениями о том, планирует ли Мерц телефонный разговор с Путиным. Майер отметил, что Берлин никогда принципиально не исключал такие разговоры, но в настоящее время ему нечего сообщить по этой теме.

Ранее Мерц обвинил Путина в намерении восстановить СССР.