Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили работу

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Уточняется, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты были введены 15 августа примерно в 18:20 (мск).

14 января аэропорт Краснодара временно прекращал свою работу. Через несколько часов ограничения были сняты.

13 января в аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет.

В авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживались шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут, а также в Кутаиси (Копитнари) и Наманган (Узбекистан).

