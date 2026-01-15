«Сложно смотреть»: Роднина высказалась о реформах ISU

Роднина о реформах ISU: зрителям сложно смотреть на одни и те же элементы

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о намерении Международного союза конькобежцев (ISU) сократить время исполнения программ, передает RT.

«Сейчас произвольные программы занимают около четырех минут. Помню, когда выступала сама, катала и все пять. Короткие вообще занимают две с небольшим. Потому постепенное сокращение продолжительности программ можно назвать тенденцией. Зрителям сложно смотреть на то, как повторяют одни и те же элементы», — заявила Роднина.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Евгений Плющенко заявил о деградации европейского фигурного катания.