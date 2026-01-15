Размер шрифта
Общество

Европейские фермеры заблокировали движение у границы между Испанией и Францией

Sud Ouest: фермеры заблокировали движение между Испанией и Францией
Benoit Tessier/Reuters

Протесты французских и испанских фермеров нарушили дорожное сообщение между двумя странами. Об этом сообщила газета Sud Ouest.

«Испанские и французские фермеры собрались в четверг, 15 января, для проведения совместной символической манифестации на трассе A63… Движение возможно из Франции в Испанию, но нарушено в обратную сторону», — отмечается в статье.

В общей сложности в акции протеста принимают участие 200 аграриев из Франции и Испании. Они вышли на дороги, задействовав 108 тракторов — 57 со стороны Испании и 51 со стороны Франции. Фермеры выступают против торгового соглашения ЕС со странами Меркосур.

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в Парагвай, где намерена подписать торговое соглашение между Южноамериканским общим рынком Меркосур и Европейским союзом.

В ЕС отметили, что от этого соглашения выиграют все — Аргентина и страны Меркосур получат преференциальный доступ к рынку ЕС с населением около 450 миллионов человек, что составляет примерно 15% мирового ВВП.

До этого глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что страны-члены ЕС одобрили спорное соглашение с участниками Меркосур, вызвавшее протесты фермеров. При этом заявление европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA содержало информацию о том, что несмотря на корректировки защитных мер, европейские отраслевые организации остаются единодушными в осуждении данного соглашения.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.

