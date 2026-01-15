Размер шрифта
Общество

Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера опознали

112: на Кипре опознали тело экс-главы «Уралкалия»
Евгений Биятов/РИА Новости

На Кипре опознали тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На данный момент никаких данных о возможном убийстве нет. Основная версия гибели бизнесмена — несчастный случай. Об этом агентству РИА Новости рассказал знакомый Баумгертнера Алексей Дозорцев.

Как писал Telegram-канал Baza, что ДНК-тест подтвердил, что тело, обнаруженное на Кипре в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдимутела, принадлежит Баумгертнеру.

Баумгертнер пропал на Кипре в начале года. В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол.

По информации местных СМИ, к поискам бизнесмена были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.

14 января кипрские власти обнаружили тело в районе поисков Баумгертнера. Его нашли в труднодоступном и изрезанном участке побережья, где поисковые группы сосредоточили усилия.

Ранее стало известно об иностранном гражданстве пропавшего на Кипре российского бизнесмена.

