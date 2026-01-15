Украинский депутат сообщил о связи Галущенко и Миндича

Депутат Гончаренко: Галущенко знаком с Миндичем и бывал у него в квартире

Бывший министр энергетики и глава министерства юстиции Герман Галущенко знаком с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем и бывал у него в квартире. Об этом в ходе заседания в Верховной Раде сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает издание «Страна.ua».

«Я знаком с Тимуром Миндичем. У нас дети в школе ходили в один класс… Мы виделись с ним. Говорили в том числе о погоде», — заявил он.

До этого глава НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Рады заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) еще не вручали подозрение экс-главе офиса украинского президента Андрею Ермаку и не могут сообщить о его местонахождении.

10 ноября НАБУ развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере.

Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич, считающийся «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.