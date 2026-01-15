В Белом доме началась встреча Трампа с лидером оппозиции из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в Белом доме проводит встречу с оппозиционным политиком Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, заявившей о готовности передать американскому лидеру присужденную ей Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Мачадо заявляла, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира. Она подчеркивала, что готова отдать президенту США свою награду.

Нобелевскую премию мира 2025 года присудили Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы». После атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу Мачадо отмечала, что оппозиция страны готова взять власть в свои руки, однако Трамп заявил, что у нее нет поддержки в стране.

3 января 2026 года силы США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватили и вывезли президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы начали вице-президент республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

При этом США заявили о том, что будут сами управлять Венесуэлой во время переходного периода. Также Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

Ранее СМИ сообщили о репрессиях в Венесуэле против сторонников атаки США.