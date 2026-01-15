Размер шрифта
В ISU намерены ввести реформы в одиночном и парном катании

В ISU думают о введении технической и артистической программ
Александр Вильф/РИА Новости

В Международном союзе конькобежцев (ISU) началось обсуждение возвращения раздельных технической и артистической программ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Реформы затрагивают одиночное и парное катание.

Техническая программа должна длиться 2 минуты 40 секунд с неограниченным числом прыжков. Артистическая — 3 минуты 30 секунд с акцентом на хореографию, где прыжки не будут решающими. За падения планируют штрафовать на 80-100% от стоимости элемента.

Также сообщается, что в случае внедрения технической и артистической программ планируется вручать медали за попадание в тройку в каждой из них. В парном катании могут убрать тодес. Сейчас ISU собирает мнения федераций для подготовки финального проекта.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Ирина Роднина высказалась о реформах ISU.

