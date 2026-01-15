Постпред России рассказал, о чем говорит выход США из структур ООН

Выход США из структур ООН говорит о пренебрежении принципом многосторонности и отказе от работы со странами мирового большинства. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

«Этот шаг сложно воспринимать иначе, как очередное подтверждение линии Вашингтона на сугубо избирательный подход к деятельности ООН, пренебрежение принципами многосторонности и отказ от взаимодействия со странами мирового большинства в интересах устойчивого развития и поиска коллективных решений глобальных проблем», - подчеркнул Гатилов.

Как отметил дипломат, решение американского руководства не стало неожиданностью, потому что в опубликованном списке находятся структуры, в работе которых Вашингтон либо не принимал активного участия, либо участвовал избирательно в последнее время.

До этого стало известно, что США выйдут из украинского научного центра, связанного с Пентагоном. Кроме того, в меморандуме, подписанном президентом Дональдом Трампом, говорится, что Вашингтон покинет конференцию Организацию Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), фонд ООН в области народонаселения, еще ряд организаций и офисов в системе всемирной организации.

Ранее США объявили о выходе из ЮНЕСКО.