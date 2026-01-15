Источник сообщил о новых пострадавших при взрыве в здании МВД Сыктывкара

До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Республике Коми. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на данные Центра профподготовки республиканского МВД.
По информации источника, после происшествия в тяжелом состоянии находятся пять человек, еще четверо — в крайне тяжелом. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.
Между тем РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики сообщалосообщало о 12 пострадавших.
Взрыв светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре произошел 15 января. В республиканском МВД рассказали, что в здании центра произошло возгорание во время проведения учебных занятий с личным составом.
В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадали курсанты.
В следственном управлении СК России по Республике Коми сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск взорвалась фура.