Источник сообщил о новых пострадавших при взрыве в здании МВД Сыктывкара

112: число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 18

До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Республике Коми. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на данные Центра профподготовки республиканского МВД.

По информации источника, после происшествия в тяжелом состоянии находятся пять человек, еще четверо — в крайне тяжелом. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

Между тем РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики сообщалосообщало о 12 пострадавших.

Взрыв светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре произошел 15 января. В республиканском МВД рассказали, что в здании центра произошло возгорание во время проведения учебных занятий с личным составом.

В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадали курсанты.

В следственном управлении СК России по Республике Коми сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск взорвалась фура.