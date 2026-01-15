Размер шрифта
Источник сообщил о новых пострадавших при взрыве в здании МВД Сыктывкара

112: число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 18
Telegram-канал Сыктывкар №1

До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Республике Коми. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на данные Центра профподготовки республиканского МВД.

По информации источника, после происшествия в тяжелом состоянии находятся пять человек, еще четверо — в крайне тяжелом. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

Между тем РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики сообщалосообщало о 12 пострадавших.

Взрыв светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре произошел 15 января. В республиканском МВД рассказали, что в здании центра произошло возгорание во время проведения учебных занятий с личным составом.

В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадали курсанты.

В следственном управлении СК России по Республике Коми сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск взорвалась фура.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27632869_rnd_6",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
